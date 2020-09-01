Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley

Voleybolda AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley mücadelesi B Grubu ikinci maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor, Afyon Belediye Yüntaş'ı 3-0 mağlup etti.

Voleybolda AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley mücadelesi B Grubu ikinci maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor, Afyon Belediye Yüntaş'ı 3-0 mağlup etti. Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda oynanan mücadelede Bursa Büyükşehir Belediyespor, Afyon Belediye Yüntaş'ı 21-25, 23-25 ve 22-25'lik setlerle 3-0 yendi. B Grubu'nda yarın Arkas Spor-Bursa Büyükşehir Belediyespor maçı yapılacak.

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