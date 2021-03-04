Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley

Salon: TVF Başkent
Hakemler: İbrahim Ünal, Aysim Erginay
Sorgun Belediyespor: Yiğit Yıldız, Rahmi Çağlar Aksoy, Cirovic, Ahmet Samet Baltacı, Burhan Zorluer, Kadir Gürkan Uz (Umut Demir, Mesut Akman, Pavlovic, Berkant Hızarcı)
Haliliye Belediyespor: Mert Tetik, Enes Atlı, Mehmet Bebek, Göktuğ Polat, Efe Er, Bünyamin Aslan (Metin Durmuş)
Setler: 25-23, 25-12 25-16
Süre: 72 dakika (27, 21, 24)
AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley C Grubu erteleme maçında Sorgun Belediyespor, Ankara'da Haliliye Belediyespor'u 3-0 yendi.
Kaynak: AA
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