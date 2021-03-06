Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley

Salon: TVF Başkent
Hakemler: Koray Yılmazgil, Meryem Tekol
Halkbank: Efe Bayram, Hakkı Çapkınoğlu, Aslan Ekşi, Berger, Oğuzhan Karasu, Hernandez ( Volkan Döne, Caner Ergül, Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Walsh, Fatih Eren Uğur, Gökhan Gökgöz)
Sorgun Belediyespor: Çağlar Aksoy, Cirovic, Yiğit Yıldız, Burhan Zorluer, Gürkan Uz, Berkant Hızarcı (Mesut Akman, Umut Demir, Samet Baltacı)
Setler: 25-18, 22-25, 25-17, 25-23
Süre: 106 dakika (24, 30, 25, 27)
AXA Sigorta Erkekler Kupa Volley C Grubu erteleme maçında Halkbank, Sorgun Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.
Halkbank, grubu lider tamamlayarak çeyrek finalist oldu.
Kaynak: AA
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