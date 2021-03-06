Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley

Halkbank, grubu lider tamamlayarak çeyrek finalist oldu.

AXA Sigorta Erkekler Kupa Volley C Grubu erteleme maçında Halkbank, Sorgun Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

Bakan Akar'dan Mısır'ın Türkiye kararına ilk yorum: Bu çok önemli bir gelişme