Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley

Salon: TVF Cengiz GöllüHakemler: Yasin Okumuş, Serap KukaTokat Belediye Plevne: West, Hasan Hüseyin Mermer, Abdullah Çam, Yusuf Özdemir, Cansın Hacıbekiroğlu, Kvalen (Özgür Türkmen)Afyon Belediye Yüntaş: Fatih Ürün, Poglajen, Enaboifo, Lima, Görkem Sertel, Ömer Furkan Dur (Hasan Balcıoğlu,...

Salon: TVF Cengiz Göllü Hakemler: Yasin Okumuş, Serap Kuka Tokat Belediye Plevne: West, Hasan Hüseyin Mermer, Abdullah Çam, Yusuf Özdemir, Cansın Hacıbekiroğlu, Kvalen (Özgür Türkmen) Afyon Belediye Yüntaş: Fatih Ürün, Poglajen, Enaboifo, Lima, Görkem Sertel, Ömer Furkan Dur (Hasan Balcıoğlu, Resul Gün, Yılmaz Takmak) Setler: 19-25, 21-25, 17-25 Süre: 81 dakika (26, 31, 24) Voleybol AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley B Grubu erteleme maçında Afyon Belediye Yüntaş, Tokat Belediye Plevne'yi 3-0 yendi. Tokat Belediye Plevne, bu sonuca rağmen sayı averajıyla grupta ikinci sırada yer aldı ve Arkas Spor'un ardından çeyrek finale yükselen ikinci ekip oldu.

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