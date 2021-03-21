Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley

AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley'de tek maç eleme usulüne göre oynanan çeyrek final maçında Ziraat Bankkart'ı 3-1 yenen Fenerbahçe HDI Sigorta, Dörtlü Final'e yükseldi.

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