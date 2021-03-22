Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley

Salon: Başkent
Hakemler: Koray Yılmazgil, Ayşim Erginay
Halkbank: Aslan Ekşi, Gökhan Gökgöz, Oğuzhan Karasu, Hernandez, Efe Bayram, Fatih Eren Uğur (Volkan Done, Caner Ergül, Walsh, Murat Karakaya, Ediz Kaan Fırıncıoğlu)
Tokat Belediye Plevne: Furkan Aydın, Halil Dolaşık, Hasan Hüseyin Mermer, Atakan Topal, Yusuf Özdemir, Taha Erden (Özgür Türkmen)
Setler: 25-14, 25-14, 25-13
Süre: 65 dakika (20, 23, 22)
Voleybolda AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley çeyrek final turunda Halkbank, Tokat Belediye Plevne'yi 3-0 yenerek Dörtlü Final'e kaldı.
Ankara'da 29-30 Mart'ta düzenlenecek Dörtlü Final'de Arkas Spor-Halkbank ile Fenerbahçe HDI Sigorta-Spor Toto maçları oynanacak.
Kaynak: AA
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