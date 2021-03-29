Salon: TVF Başkent
Hakemler: Yavuz Akdemir, Ali Sarıkuzu
Fenerbahçe HDI Sigorta: Hoag, Vigrass, Metin Toy, Hidalgo, Emre Batur, Ulaş Kıyak (Hasan Yeşilbudak, Caner Pekşen, Hasan Sıkar, İzzet Ünver, Nwachukwu, Ahmet Karataş)
Spor Toto: İbrahim Emet, Gelinski, Bruno, Sercan Yüksel Bıdak, Wallace, Kadir Cin (Murat Tokgöz, Ali Deniz Yılmaz, Ferreira, Deniz İvgen, Kemal Kayhan)
Setler: 25-22, 16-25, 26-24, 25-27, 9-15
Süre: 141 dakika (31, 25, 33, 36, 16)
AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley'in yarı final maçında Fenerbahçe HDI Sigorta'yı 3-2 yenen Spor Toto, finale yükseldi.
Spor Toto finalde Arkas Spor- Halkbank karşılaşmasının galibiyle karşılaşacak.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley Dörtlü Final - Son Dakika Spor