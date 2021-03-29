Salon: TVF Başkent
Hakemler: Burhan İlhan, Bilal Çağlar
Arkas Spor: Blankenau, Yiğit Gülmezoğlu, Mustafa Koç, Efe Mandıracı, Lagumdzija, Mustafa Cengiz (Bravo, Osman Cağatay Durmaz, Matic)
Halkbank: Walsh, Berger, Hakkı Çapkınoğlu, Hernandez, Efe Bayram, Oğuzhan Karasu ( Volkan Döne, Caner Ergül, Ediz Kaan Fırıncıoğlu)
Setler: 21-25, 24-26, 13-25
Süre: 78 dakika (26, 30, 22)
AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley'in yarı final maçında Arkas Spor'u 3-0 yenen Halkbank, finale yükseldi. Halkbank finalde yarın Spor Toto ile karşılaşacak.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley Dörtlü Final - Son Dakika Spor