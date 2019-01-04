Voleybol: Axa Sigorta Kadınlar Kupa Voley

Salon: TVF
Başkent
Hakemler: Ayşim Erginay, Erkan Sarı
Halkbank: Simge
Yalçın, Ada Germen, Ramos, Simon, Asena Seyli, Hande Naz Şimşek (Derya Çayırgan, Duygu Nur
Doğan, Eylül
Akarçeşme) Türk Hava Yolları
: Su Zent, Özge Kırdar, Enright, Ruseva, Havlickova, Şeyma Ercan ( Berin Yıldırım
, Duygu Arslan
, İrem Cor, Yağmur Mislina Kılıç)
Setler: 16-25, 18-25, 19-25
Süre: 82 dakika (25, 26, 31)
Voleybolda AXA Sigorta
Kadınlar Kupa Voley 1. etap ilk maçında Türk Hava Yolları, Halkbank'ı 3-0 yendi.
Serinin ikinci karşılaşması 7 Ocak Pazartesi günü İstanbul
'da oynanacak.