Son Dakika Haberleri: Voleybol: Axa Sigorta Kadınlar Kupa Voley

Voleybol: Axa Sigorta Kadınlar Kupa Voley

1 saat önce

Salon: BeylikdüzüHakemler: Bülent Bozkurt, Aylin TurnaoğluKameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Sabriye Gönülkırmaz, Hunter, Lee, Ergül Eroğlu, Drews, Seray Altay (Melisa Memiş, Simay Kurt, Buse Kara, Ceyda Aktaş)Nilüfer Belediyespor: Lazic, Özgenur Yurtdagülen, Bytsenko, Bailey, Selin...

Voleybol: Axa Sigorta Kadınlar Kupa Voley, System.String[]
Salon: Beylikdüzü

Hakemler: Bülent Bozkurt, Aylin Turnaoğlu

Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Sabriye Gönülkırmaz, Hunter, Lee, Ergül Eroğlu, Drews, Seray Altay (Melisa Memiş, Simay Kurt, Buse Kara, Ceyda Aktaş)

Nilüfer Belediyespor: Lazic, Özgenur Yurtdagülen, Bytsenko, Bailey, Selin Arifoğlu, Buse Ünal (Aylin Sarıoğlu, Hande Korkut, Aslı Tecimer)

Setler: 24-26, 25-27, 21-25

Süre: 93 dakika (29, 34, 30)

Voleybolda AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley 1. etap ilk maçında Nilüfer Belediyespor, deplasmanda Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 3-0 yendi.

Karşılaşmanın rövanşı 7 Ocak Pazartesi günü Bursa'da oynanacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 08:37 Kaynak: AA

Sigorta, Ceyda Aktaş, Beylikdüzü, voleybol, Spor
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