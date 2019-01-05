Son Dakika Haberleri: Voleybol: Axa Sigorta Kadınlar Kupa Voley

Voleybol: Axa Sigorta Kadınlar Kupa Voley

46 dakika önce

Salon: AnafartalarHakemler: Sadettin Deneri, Barış KarakoyunÇanakkale Belediyespor: Ece Hocaoğlu, Yasemin Yıldırım, Melis Durul, Birgül Güler, Sobolska, Cansu Aydınoğulları (Bihter Dumanoğlu, Işıl Öz, Ebru Bedir, Semra Özer)Beşiktaş: Hümay Topaloğlu, Fatma Beyaz, Dilara Bilge, Ceren...

Voleybol: Axa Sigorta Kadınlar Kupa Voley, System.String[]
Salon:
Anafartalar

Hakemler: Sadettin Deneri, Barış Karakoyun

Çanakkale Belediyespor: Ece Hocaoğlu, Yasemin Yıldırım, Melis Durul, Birgül Güler, Sobolska, Cansu Aydınoğulları (Bihter Dumanoğlu, Işıl Öz, Ebru Bedir, Semra Özer)

Beşiktaş: Hümay Topaloğlu, Fatma Beyaz, Dilara Bilge, Ceren Kestirengöz, Belien, Arelya Karasoy (Pınar Atasever, Janset Cemre Erkul, Rira Erlalelitepe, Zeynep
Üzen)

Setler: 21-25, 20-25, 25-12, 23-25

Süre: 106 dakika
(27, 30, 20, 29)

Voleybolda AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley 1. etap ilk maçında Beşiktaş, deplasmanda
Çanakkale Belediyespor'u 3-1 yendi.

Karşılaşmanın rövanşı
8 Ocak Salı günü İstanbul'da oynanacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 08:13 Kaynak: AA

Yasemin Yıldırım, Ece Hocaoğlu, Sigorta, Beşiktaş, Spor
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