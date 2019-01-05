Voleybol: Axa Sigorta Kadınlar Kupa Voley

Salon:
Anafartalar
Hakemler: Sadettin Deneri, Barış Karakoyun Çanakkale Belediyespor
: Ece Hocaoğlu
, Yasemin Yıldırım
, Melis Durul, Birgül Güler
, Sobolska, Cansu Aydınoğulları (Bihter Dumanoğlu, Işıl Öz, Ebru Bedir, Semra Özer) Beşiktaş
: Hümay Topaloğlu, Fatma Beyaz
, Dilara Bilge, Ceren Kestirengöz
, Belien, Arelya Karasoy (Pınar
Atasever, Janset
Cemre Erkul, Rira Erlalelitepe, Zeynep
Üzen)
Setler: 21-25, 20-25, 25-12, 23-25
Süre: 106 dakika
(27, 30, 20, 29)
Voleybolda AXA Sigorta
Kadınlar Kupa Voley 1. etap ilk maçında Beşiktaş, deplasmanda
Çanakkale Belediyespor'u 3-1 yendi.
Karşılaşmanın rövanşı
8 Ocak Salı günü İstanbul
'da oynanacak.