Voleybol: Axa Sigorta Kadınlar Kupa Voley

Salon: Burhan Felek
Hakemler: Serdar Nişancıoğlu, Mehmet Gül Türk Hava Yolları
: Enright, Su Zent, Havlickova, Şeyma Ercan, İpek Ercan, Özge Kırdar (Funda Bilgi, Duygu Arslan
, Berin Yıldırım
, Mislina Kılıç)
Halkbank: Simge
Yalçın, Ada Germen, Ramos, Asena Seyli, Simon, Hande Naz Şimşek (Derya Çayırgan, Duygu Nur
Doğan)
Setler: 17-25, 25-22, 25-22, 25-23
Süre: 114 Dakika (25, 29, 30, 30)
Voleybolda AXA Sigorta
Kadınlar Kupa Voley 1. etap rövanş maçında Türk Hava Yolları, Halkbank'ı 3-1 yendi.
İlk maçı da 3-0 kazanan Türk Hava Yolları, final grubunda Fenerbahçe Opet
'in rakibi oldu.