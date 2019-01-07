Son Dakika Haberleri: Voleybol: Axa Sigorta Kadınlar Kupa Voley

Voleybol: Axa Sigorta Kadınlar Kupa Voley

1 saat önce

Salon: Burhan FelekHakemler: Serdar Nişancıoğlu, Mehmet GülTürk Hava Yolları: Enright, Su Zent, Havlickova, Şeyma Ercan, İpek Ercan, Özge Kırdar (Funda Bilgi, Duygu Arslan, Berin Yıldırım, Mislina Kılıç)Halkbank: Simge Yalçın, Ada Germen, Ramos, Asena Seyli, Simon, Hande Naz Şimşek (Derya...

Voleybol: Axa Sigorta Kadınlar Kupa Voley, System.String[]
Salon: Burhan Felek

Hakemler: Serdar Nişancıoğlu, Mehmet Gül

Türk Hava Yolları: Enright, Su Zent, Havlickova, Şeyma Ercan, İpek Ercan, Özge Kırdar (Funda Bilgi, Duygu Arslan, Berin Yıldırım, Mislina Kılıç)

Halkbank: Simge Yalçın, Ada Germen, Ramos, Asena Seyli, Simon, Hande Naz Şimşek (Derya Çayırgan, Duygu Nur Doğan)

Setler: 17-25, 25-22, 25-22, 25-23

Süre: 114 Dakika (25, 29, 30, 30)

Voleybolda AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley 1. etap rövanş maçında Türk Hava Yolları, Halkbank'ı 3-1 yendi.

İlk maçı da 3-0 kazanan Türk Hava Yolları, final grubunda Fenerbahçe Opet'in rakibi oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 07:33 Kaynak: AA

Duygu Arslan, Sigorta, Spor
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