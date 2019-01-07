Son Dakika Haberleri: Voleybol: Axa Sigorta Kadınlar Kupa Voley

Voleybol: Axa Sigorta Kadınlar Kupa Voley

1 saat önce

Salon: Cengiz GöllüHakemler: Ebru Ayata, Erkan Cihan TürkerNilüfer Belediyespor: Lazic, Özgenur Yurtdagülen, Bytsenko, Bailey, Hande Korkut, Buse Ünal (Aylin Sarıoğlu, Aslı Tecimer, Elif Boran, Zeynep Seda Uslu, Seda Menekşe)Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Sabriye Gönülkırmaz, Hunter,...

Voleybol: Axa Sigorta Kadınlar Kupa Voley, System.String[]
Salon: Cengiz Göllü

Hakemler: Ebru Ayata, Erkan Cihan Türker

Nilüfer Belediyespor: Lazic, Özgenur Yurtdagülen, Bytsenko, Bailey, Hande Korkut, Buse Ünal (Aylin Sarıoğlu, Aslı Tecimer, Elif Boran, Zeynep Seda Uslu, Seda Menekşe)

Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Sabriye Gönülkırmaz, Hunter, Ergül Eroğlu, Drews, Seray Altay, Buse Melis Kara (Melisa Memiş, Simay Kurt, Lee, Ceyda Aktaş)


Setler: 29-27, 20-25, 23-25, 15-25 (Altın Set: 15-8)

Süre: 142 dakika (35, 29, 33, 26, 19)


Voleybolda AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley 1. etap rövanş maçında Nilüfer Belediyespor, sahasında Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas'a 1-3 yenildi.

Deplasmanda Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 3-0 mağlup eden Nilüfer Belediyespor, altın seti 15-8'lik skorla kazanarak final grubuna yükseldi. Bursa temsilcisi final grubunda Eczacıbaşı VitrA'nın rakibi oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 11:48 Kaynak: AA

Sigorta, Beylikdüzü, voleybol, Spor
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