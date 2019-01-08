Voleybol: Axa Sigorta Kadınlar Kupa Voley

Salon: Burhan Felek
Hakemler: İlhami Şenyurt
, Seçkin Yener Beşiktaş
: Arelya Karasoy, Jerkov, Janset
Erkul, Rykhliuk, Ceren Kestirengöz
, Belien (Pınar
Atasever, Hümay Topaloğlu, Dilara Bilge, Merve Tanıl, Tuğçe Ersan, Rida Erlalelitepe) Çanakkale Belediyespor
: Perez, Cansu Aydınoğulları, Ece Hocaoğlu
, Sobolska, Melis Durul, Birgül Güler
(Bihter Dumanoğlu, Işıl Öz, Semra Özer)
Setler: 20-25, 25-20, 25-22, 25-20
Süre: 106 dakika (27, 27, 27, 25)
Voleybolda AXA Sigorta
Kadınlar Kupa Voley 1. etap rövanş maçında Beşiktaş, Çanakkale Belediyespor'u 3-1 yendi.
İlk maçı da aynı skorla kazanan siyah-beyazlı ekip, final grubunda VakıfBank'ın rakibi oldu.