Son Dakika Haberleri: Voleybol: Axa Sigorta Kadınlar Kupa Voley

Voleybol: Axa Sigorta Kadınlar Kupa Voley

1 saat önce

Salon: Burhan FelekHakemler: İlhami Şenyurt, Seçkin YenerBeşiktaş: Arelya Karasoy, Jerkov, Janset Erkul, Rykhliuk, Ceren Kestirengöz, Belien (Pınar Atasever, Hümay Topaloğlu, Dilara Bilge, Merve Tanıl, Tuğçe Ersan, Rida Erlalelitepe)Çanakkale Belediyespor: Perez, Cansu Aydınoğulları, Ece...

Voleybol: Axa Sigorta Kadınlar Kupa Voley, System.String[]
Salon: Burhan Felek

Hakemler: İlhami Şenyurt, Seçkin Yener

Beşiktaş: Arelya Karasoy, Jerkov, Janset Erkul, Rykhliuk, Ceren Kestirengöz, Belien (Pınar Atasever, Hümay Topaloğlu, Dilara Bilge, Merve Tanıl, Tuğçe Ersan, Rida Erlalelitepe)

Çanakkale Belediyespor: Perez, Cansu Aydınoğulları, Ece Hocaoğlu, Sobolska, Melis Durul, Birgül Güler (Bihter Dumanoğlu, Işıl Öz, Semra Özer)

Setler: 20-25, 25-20, 25-22, 25-20

Süre: 106 dakika (27, 27, 27, 25)

Voleybolda AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley 1. etap rövanş maçında Beşiktaş, Çanakkale Belediyespor'u 3-1 yendi.

İlk maçı da aynı skorla kazanan siyah-beyazlı ekip, final grubunda VakıfBank'ın rakibi oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 08:24 Kaynak: AA

Janset, Şenyurt, Sigorta, Pınar, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçe, Heracles'in Golcüsü Kristoffer Peterson'u Gözüne Kestirdi Milan, RB Leipzig'in Hakan İçin Yaptığı Teklifi Reddetti

Galatasaray, Chaves Forması Giyen Marcos do Nascimento Texeira ile Anlaştı Lider Başakşehir, Altınordu'nun Genç Oyuncusu Alican Özfesli ile Anlaştı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2019 21:29:18. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Voleybol: Axa Sigorta Kadınlar Kupa Voley
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]