Son Dakika Haberleri: Voleybol: Axa Sigorta Kadınlar Kupa Voley

Voleybol: Axa Sigorta Kadınlar Kupa Voley

1 saat önce

Salon: Mimar SinanHakemler: Yılmaz Duman, Fikret FidanAydın Büyükşehir Belediyespor: Martinez, Ecem Alıcı, Ceyda Durukan, Desislava, Seda Arısoy, Darya Özbek (Erçe Kasapoğlu, Ceyda Demirhan, Duygu Düzceler, Ezgi Akyıldız)Karayolları: Tumas, Yasemin Güveli, Mariana Aydın, Ayçin Akyol, Kübra...

Voleybol: Axa Sigorta Kadınlar Kupa Voley, System.String[]
Salon: Mimar Sinan

Hakemler: Yılmaz Duman, Fikret Fidan

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Martinez, Ecem Alıcı, Ceyda Durukan, Desislava, Seda Arısoy, Darya Özbek (Erçe Kasapoğlu, Ceyda Demirhan, Duygu Düzceler, Ezgi Akyıldız)

Karayolları: Tumas, Yasemin Güveli, Mariana Aydın, Ayçin Akyol, Kübra Kegan, Tuğçe Ceyhan (Gülçin Doğan, Esra Betül Çetin, Saliha Şahin, Gerasymova, Seda Canlı)

Setler: 24-26, 25-22, 18-25, 25-21, 11-15

Süre: 123 dakika (33, 31, 26, 27, 16)

AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley 1. Etap erteleme maçında Karayolları, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u deplasmanda 3-2 yendi.

Serinin ikinci karşılaşması 13 Mart Çarşamba günü Ankara'da oynanacak. Eşleşmede turu geçecek ekip, final etabında Galatasaray HDI Sigorta ile eşleşecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 05:16 Kaynak: AA

Yılmaz Duman, Aydın, Büyükşehir Belediyespor, Sigorta, Spor
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