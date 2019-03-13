Voleybol: Axa Sigorta Kadınlar Kupa Voley
1 saat önce
Salon: TVF BaşkentHakemler: Zeki Bocutçu, Meryem Tekol PelenkKarayolları: Elif Şahin, Tuğçe Ceyhan, Yasemin Güveli, Tumas, Mariana Aydın, Gerasymova (Gülçin Doğan, Saliha Şahin, Kübra Kegan, Esra Betül Çetin, Yasemin Özel)Aydın Büyükşehir Belediyespor: Ceyda Durukan, Duygu Düzceler,...
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Zeki Bocutçu, Meryem Tekol Pelenk
Karayolları: Elif Şahin, Tuğçe Ceyhan, Yasemin Güveli, Tumas, Mariana Aydın, Gerasymova (Gülçin Doğan, Saliha Şahin, Kübra Kegan, Esra Betül Çetin, Yasemin Özel)
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Ceyda Durukan, Duygu Düzceler, Nikolaeva, Aybüke Özdemir, Lopez, Martinez (Erce Kasapoğlu, Sedef Sazlıdere, Ceyda Demirhan, Seda Arısoy, Darya Özbek)
Setler: 16-25, 25-27, 22-25
Süre: 83 dakika (24, 33, 26)
AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley 1. etap rövanş maçında Aydın Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Karayolları'nı 3-0 yenerek tur atladı.
Aydın temsilcisi, sahasında oynanan ilk maçı 3-2 kaybetmişti.
Aydın Büyükşehir Belediyespor, final etabında Galatasaray HDI Sigorta ile karşı karşıya gelecek.
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 04:04 Kaynak: AA
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