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Voleybol: Axa Sigorta Kadınlar Kupa Voley

1 saat önce

Salon: TVF BaşkentHakemler: Zeki Bocutçu, Meryem Tekol PelenkKarayolları: Elif Şahin, Tuğçe Ceyhan, Yasemin Güveli, Tumas, Mariana Aydın, Gerasymova (Gülçin Doğan, Saliha Şahin, Kübra Kegan, Esra Betül Çetin, Yasemin Özel)Aydın Büyükşehir Belediyespor: Ceyda Durukan, Duygu Düzceler,...

Voleybol: Axa Sigorta Kadınlar Kupa Voley, System.String[]
Salon: TVF Başkent

Hakemler: Zeki Bocutçu, Meryem Tekol Pelenk

Karayolları: Elif Şahin, Tuğçe Ceyhan, Yasemin Güveli, Tumas, Mariana Aydın, Gerasymova (Gülçin Doğan, Saliha Şahin, Kübra Kegan, Esra Betül Çetin, Yasemin Özel)

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Ceyda Durukan, Duygu Düzceler, Nikolaeva, Aybüke Özdemir, Lopez, Martinez (Erce Kasapoğlu, Sedef Sazlıdere, Ceyda Demirhan, Seda Arısoy, Darya Özbek)

Setler: 16-25, 25-27, 22-25

Süre: 83 dakika (24, 33, 26)

AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley 1. etap rövanş maçında Aydın Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Karayolları'nı 3-0 yenerek tur atladı.

Aydın temsilcisi, sahasında oynanan ilk maçı 3-2 kaybetmişti.

Aydın Büyükşehir Belediyespor, final etabında Galatasaray HDI Sigorta ile karşı karşıya gelecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 04:04 Kaynak: AA

Özel Aydın, Sigorta, Büyükşehir Belediyespor, Aydın, Spor
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