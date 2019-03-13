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Voleybol: Axa Sigorta Kadınlar Kupa Voley

1 saat önce

Voleybolda AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley'in İzmir'de düzenlenecek final etabının maç programı açıklandı.

Voleybol: Axa Sigorta Kadınlar Kupa Voley, System.String[]
Voleybolda AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley'in İzmir'de düzenlenecek final etabının maç programı açıklandı.

Türkiye Voleybol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, birinci etabı geçen 8 takımın katılacağı final etabı, 22 Mart Cuma günü İzmir TVF Atatürk Voleybol Salonu Vestel Venus Spor Kompleksi'nde başlayacak.

Organizasyonun ilk gününde yapılacak çeyrek final maçlarının programı şöyle:

12.00 Galatasaray HDI Sigorta- Aydın Büyükşehir Belediyespor

15.00 VakıfBank-Beşiktaş

17.00 Eczacıbaşı VitrA-Nilüfer Belediyespor

19.00 Fenerbahçe Opet-Türk Hava Yolları

Final etabında yarı final karşılaşmaları ise 23 Mart Cumartesi günü oynanacak. Yarı final eşleşmeleri şu şekilde:

14.00 Eczacıbaşı Vitra-Nilüfer Belediyespor/ Galatasaray HDI Sigorta-Aydın Büyükşehir Belediyespor

17.00 VakıfBank-Beşiktaş/ Fenerbahçe Opet-Türk Hava Yolları

AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley'de final maçı, 24 Mart Pazar günü saat 17.00'de yapılacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 04:21 Kaynak: AA

İzmir, voleybol, Sigorta, Spor
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