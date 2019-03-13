Voleybol: Axa Sigorta Kadınlar Kupa Voley
1 saat önce
Voleybolda AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley'in İzmir'de düzenlenecek final etabının maç programı açıklandı.
Voleybolda AXA Sigorta
Kadınlar Kupa Voley'in İzmir
'de düzenlenecek final etabının maç programı açıklandı. Türkiye
Voleybol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, birinci etabı geçen 8 takımın katılacağı final etabı, 22 Mart
Cuma günü İzmir TVF Atatürk
Voleybol Salonu Vestel
Venus Spor Kompleksi'nde başlayacak.
Organizasyonun ilk gününde yapılacak çeyrek final maçlarının programı şöyle:
12.00 Galatasaray
HDI Sigorta- Aydın
Büyükşehir Belediyespor
15.00 VakıfBank-Beşiktaş
17.00 Eczacıbaşı
VitrA-Nilüfer Belediyespor
19.00 Fenerbahçe
Opet-Türk Hava Yolları
Final etabında yarı final karşılaşmaları ise 23 Mart
Cumartesi günü oynanacak. Yarı final eşleşmeleri şu şekilde:
14.00 Eczacıbaşı Vitra-Nilüfer Belediyespor/ Galatasaray HDI Sigorta-Aydın Büyükşehir Belediyespor
17.00 VakıfBank-Beşiktaş/ Fenerbahçe Opet-Türk Hava Yolları
AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley'de final maçı, 24 Mart Pazar günü saat 17.00'de yapılacak.
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 04:21 Kaynak: AA
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