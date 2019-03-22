Son Dakika Haberleri: Voleybol: Axa Sigorta Kadınlar Kupa Voley

Voleybol: Axa Sigorta Kadınlar Kupa Voley

36 dakika önce

Salon: Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor KompleksiHakemler: Ebru Ayata, Serhat BüyükpamukçuGalatasaray HDI Sigorta: Çağla Akın, Leys, Aslı Kalaç, Meryem Boz, Hande Baladın, Jackson (Gizem Karadayı, Nur Sevil Aydınlar Gökbudak, Buse Kayacan, Melike Yılmaz)Aydın Büyükşehir Belediyespor: Gözde...

Voleybol: Axa Sigorta Kadınlar Kupa Voley, System.String[]
Salon: Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi

Hakemler: Ebru Ayata, Serhat Büyükpamukçu

Galatasaray HDI Sigorta: Çağla Akın, Leys, Aslı Kalaç, Meryem Boz, Hande Baladın, Jackson (Gizem Karadayı, Nur Sevil Aydınlar Gökbudak, Buse Kayacan, Melike Yılmaz)

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Gözde Dal İrgi, Duygu Düzceler, Fulden Ural, Jineiry Martinez, Lopez, Brayelin Martinez (Sedef Sazlıdere, Erce Kasapoğlu, Nikolaeva, Ezgi Akyaldız, Ceyda Durukan)

Setler: 25-18, 22-25, 21-25, 25-15, 15-8

Süre: 117 dakika (26, 26, 27, 23, 15)

Voleybol AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley çeyrek final maçında Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 mağlup eden Galatasaray HDI Sigorta, yarı finale yükselen ilk takım oldu.

Aydın Büyükşehir Belediyespor'da son sette yüzüne top gelen Fulden Ural oyuna devam edemedi.

Galatasaray HDI Sigorta, yarı finalde Eczacıbaşı VitrA-Nilüfer Belediyespor maçının galibiyle karşılaşacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 02:21 Kaynak: AA

Aydın, Büyükşehir Belediyespor, voleybol, Sigorta, Spor
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