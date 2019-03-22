Son Dakika Haberleri: Voleybol: Axa Sigorta Kadınlar Kupa Voley

Voleybol: Axa Sigorta Kadınlar Kupa Voley

1 saat önce

Salon: Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor KompleksiHakemler: Yavuz Akdemir, Arzu EmiroğluVakıfBank: Cansu Özbay, Robinson, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt, Di Lulio, Ayşe Melis Gürkaynak (Ayça Aykaç, Sloetjes, Buket Gülübay, Tuğba Şenoğlu, Derya Cebecioğlu)Beşiktaş: Jerkov, Fatma Beyaz, Rykhliuk,...

Voleybol: Axa Sigorta Kadınlar Kupa Voley, System.String[]
Salon: Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi

Hakemler: Yavuz Akdemir, Arzu Emiroğlu

VakıfBank: Cansu Özbay, Robinson, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt, Di Lulio, Ayşe Melis Gürkaynak (Ayça Aykaç, Sloetjes, Buket Gülübay, Tuğba Şenoğlu, Derya Cebecioğlu)

Beşiktaş: Jerkov, Fatma Beyaz, Rykhliuk, Hümay Topaloğlu, Merve İkbal Albayrak, Arelya Karasoy (Pınar Atasever, Tuğçe Ersan, Rida Erlalelitepe, Zeynep Üzen)

Setler: 25-22, 25-20, 25-13

Süre: 79 dakika (24, 29, 26)

Voleybol AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley çeyrek final maçında Beşiktaş'ı 3-0 mağlup eden VakıfBank, adını yarı finale yazdırdı.

VakıfBank, yarı finalde Fenerbahçe Opet-Türk Hava Yolları karşılaşmasının galibiyle karşılaşacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 06:02 Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, Sigorta, Ayça Aykaç, voleybol, Spor
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