Son Dakika Haberleri: Voleybol: Axa Sigorta Kadınlar Kupa Voley

Voleybol: Axa Sigorta Kadınlar Kupa Voley

16 dakika önce

Salon: Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor KompleksiHakemler: Fikret Fidan, İlhami ŞenyurtEczacıbaşı VitrA: Meliha İsmailoğlu, Büşra Kılıçlı, Boskovic, Kim, Gibbemeyer, Ezgi Dilik (Şebnem Simge Aköz, Gamze Kılıç, Gözde Yılmaz, Güldeniz Önal, Merve Atlıer)Nilüfer Belediyespor: Seda Menekşe,...

Voleybol: Axa Sigorta Kadınlar Kupa Voley, System.String[]
Salon: Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi

Hakemler: Fikret Fidan, İlhami Şenyurt

Eczacıbaşı VitrA: Meliha İsmailoğlu, Büşra Kılıçlı, Boskovic, Kim, Gibbemeyer, Ezgi Dilik (Şebnem Simge Aköz, Gamze Kılıç, Gözde Yılmaz, Güldeniz Önal, Merve Atlıer)

Nilüfer Belediyespor: Seda Menekşe, Özgen Yurtdagülen, Buse Ünal, Bailey, Hande Korkut, Bytsenko (Aylin Sarıoğlu, Aslı Tecimer)

Setler: 25-20, 25-13, 25-23

Süre: 76 dakika (25, 23, 28)

Voleybol AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley çeyrek final maçında Nilüfer Belediyespor'u 3-0 mağlup eden Eczacıbaşı VitrA adını yarı finale yazdırdı.

Eczacıbaşı VitrA yarı finalde Galatasaray HDI Sigorta ile yarın saat 14.00'te karşılaşacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 07:10 Kaynak: AA

Vestel, Mustafa Kemal Atatürk, Sigorta, voleybol, Spor
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