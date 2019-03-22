Voleybol: Axa Sigorta Kadınlar Kupa Voley

Salon: Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor KompleksiHakemler: Fikret Fidan, İlhami ŞenyurtEczacıbaşı VitrA: Meliha İsmailoğlu, Büşra Kılıçlı, Boskovic, Kim, Gibbemeyer, Ezgi Dilik (Şebnem Simge Aköz, Gamze Kılıç, Gözde Yılmaz, Güldeniz Önal, Merve Atlıer)Nilüfer Belediyespor: Seda Menekşe,...

Salon: Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi



Hakemler: Fikret Fidan, İlhami Şenyurt



Eczacıbaşı VitrA: Meliha İsmailoğlu, Büşra Kılıçlı, Boskovic, Kim, Gibbemeyer, Ezgi Dilik (Şebnem Simge Aköz, Gamze Kılıç, Gözde Yılmaz, Güldeniz Önal, Merve Atlıer)



Nilüfer Belediyespor: Seda Menekşe, Özgen Yurtdagülen, Buse Ünal, Bailey, Hande Korkut, Bytsenko (Aylin Sarıoğlu, Aslı Tecimer)



Setler: 25-20, 25-13, 25-23



Süre: 76 dakika (25, 23, 28)



Voleybol AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley çeyrek final maçında Nilüfer Belediyespor'u 3-0 mağlup eden Eczacıbaşı VitrA adını yarı finale yazdırdı.



Eczacıbaşı VitrA yarı finalde Galatasaray HDI Sigorta ile yarın saat 14.00'te karşılaşacak.

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