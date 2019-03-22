Son Dakika Haberleri: Voleybol: Axa Sigorta Kadınlar Kupa Voley

Voleybol: Axa Sigorta Kadınlar Kupa Voley

1 saat önce

Salon: Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor KompleksiHakemler: Cihat Küçükboyacı, Yılmaz DumanFenerbahçe Opet: Bricio, Dicle Nur Babat, Polen Ünver, Rabadzhieva, Bahar Toksoy Guidetti, Antonijevic (Melis Yılmaz, Fatma Yıldırım, Beliz Başkır)Türk Hava Yolları: Duygu Arslan, İrem Cor, Enright,...

Voleybol: Axa Sigorta Kadınlar Kupa Voley, System.String[]
Salon: Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi

Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Yılmaz Duman

Fenerbahçe Opet: Bricio, Dicle Nur Babat, Polen Ünver, Rabadzhieva, Bahar Toksoy Guidetti, Antonijevic (Melis Yılmaz, Fatma Yıldırım, Beliz Başkır)

Türk Hava Yolları: Duygu Arslan, İrem Cor, Enright, İpek Ercan, Rahimova, Şeyma Ercan ( Berin Yıldırım, Nikolic)

Setler: 25-17, 25-19, 25-17

Süre: 69 dakika (23, 25, 21)

Voleybol AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley çeyrek final maçında Türk Hava Yolları'nı 3-0 mağlup eden Fenerbahçe Opet yarı finale yükselen son takım oldu.

Fenerbahçe Opet, yarı finalde yarın saat 17.00'de VakıfBank ile karşılaşacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 09:08 Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, Sigorta, OPET PETROLCÜLÜK A.Ş, voleybol, Spor
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