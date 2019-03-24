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Voleybol: Axa Sigorta Kadınlar Kupa Voley

1 saat önce

Salon: Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor KompleksiHakemler: İlhami Şenyurt, Yavuz AkdemirEczacıbaşı VitrA: Larson, Büşra Kılıçlı, Boskovic, Meliha İsmailoğlu, Gibbemeyer, Ezgi Dilik (Şebnem Simge Aköz, Merve Atlıer, Kim, Güldeniz Önal)Fenerbahçe Opet: Fatma Yıldırım, Eda Erdem Dündar,...

Voleybol: Axa Sigorta Kadınlar Kupa Voley, System.String[]
Salon: Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi

Hakemler: İlhami Şenyurt, Yavuz Akdemir

Eczacıbaşı VitrA: Larson, Büşra Kılıçlı, Boskovic, Meliha İsmailoğlu, Gibbemeyer, Ezgi Dilik (Şebnem Simge Aköz, Merve Atlıer, Kim, Güldeniz Önal)

Fenerbahçe Opet: Fatma Yıldırım, Eda Erdem Dündar, Antonijevic, Bricio, Dicle Nur Babat, Vargas (Melis Yılmaz, Damla Çakıroğlu, Rabadzhieva, Polen Ünver, Sıla Çalışkan, Bahar Toksoy Guidetti)

Setler: 23-25, 25-17, 25-22, 25-20

Süre: 118 dakika (31, 27, 32, 28)

Voleybolda AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley finalinde Fenerbahçe Opet'i 3-1 mağlup eden Eczacıbaşı VitrA, kupanın sahibi oldu.

İlk sette Gibbemeyer'in sayılarıyla 10-6 üstünlük kuran Eczacıbaşı VitrA karşısında Vargas ve Eda ile etkili olan Fenerbahçe Opet, teknik molaya 12-11 önde girdi. Eczacıbaşı VitrA'nın 19-18 öne geçtiği sette, üstünlüğü tekrar ele geçiren Fenerbahçe Opet, seti 25-23 kazandı.

Karşılıklı sayılarla başlayan ikinci sette Ezgi ve Larson'la 7-5 üstünlük kuran Eczacıbaşı VitrA, teknik molaya da 12-8 önde girdi. Teknik moladan sonra farkı 6 sayıya (15-9) yükselten Eczacıbaşı VitrA, seti 25-17 üstün bitirdi.

Üçüncü sette Kim'le bulduğu sayılarla 9-5 üstünlük kuran Eczacıbaşı VitrA, 12-9 önde girdiği teknik moladan sonra 15-11 öne geçmeyi başardı. Fenerbahçe Opet farkı 2'ye indirmesine (17-15) rağmen üstünlüğünü sürdüren Eczacıbaşı VitrA, seti 25-22 kazandı.

Dördüncü sete daha etkili başlayan Eczacıbaşı VitrA, teknik molaya 12-9 üstün girdi. Kalan bölümde rakibinin iyi oyununa rağmen üstünlüğünü sürdüren Eczacıbaşı VitrA, seti 25-20 aldı.

Karşılaşmayı 3-1 kazanan Eczacıbaşı VitrA, 2019 AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley'in sahibi oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 08:46 Kaynak: AA

Sigorta, OPET PETROLCÜLÜK A.Ş, Fenerbahçe, voleybol, Spor
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