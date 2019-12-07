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Voleybol: AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley

6 saat önce

Salon: TVF BaşkentHakemler: Salim Bektaş, İlknur ÇakarKarayolları: Abbott, Ayçin Akyol, Merve Nezir, Tuğçe Ceyhan, Gerasymova, Elif Şahin (Gülçin Doğan)Atlasglobal Yeşilyurt: Buket Gülübay, Tuğba Şenoğlu, Koolhaas, Loana, Derya Cebecioğlu, Gözde Dal İrgi (Ayça Aykaç, Derya Güç, Elif Boran,...

Voleybol: AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley, System.String[]

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Salim Bektaş, İlknur Çakar

Karayolları: Abbott, Ayçin Akyol, Merve Nezir, Tuğçe Ceyhan, Gerasymova, Elif Şahin (Gülçin Doğan)

Atlasglobal Yeşilyurt: Buket Gülübay, Tuğba Şenoğlu, Koolhaas, Loana, Derya Cebecioğlu, Gözde Dal İrgi ( Ayça Aykaç, Derya Güç, Elif Boran, Arzum Tezcan, Elisa Tuana Köse)

Setler: 25-19, 25-23, 25-19

Süre: 88 dakika (25, 31, 32)

Voleybolda AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley 1. etap ilk maçında Karayolları, konuk ettiği Atlasglobal Yeşilyurt'u 3-0 yendi.

Karşılaşmanın rövanşı, 12 Aralık Perşembe günü İstanbul'da oynanacak.

Türkiye Voleybol Federasyonu, Ayça Aykaç, Yeşilyurt, Sigorta, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 03:18 Kaynak: AA
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