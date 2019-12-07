Voleybol: AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley

Salon: TVF Başkent
Hakemler: Salim Bektaş, İlknur Çakar
Karayolları: Abbott, Ayçin Akyol, Merve Nezir, Tuğçe Ceyhan, Gerasymova, Elif Şahin (Gülçin Doğan)
Atlasglobal Yeşilyurt: Buket Gülübay, Tuğba Şenoğlu, Koolhaas, Loana, Derya Cebecioğlu, Gözde Dal İrgi ( Ayça Aykaç, Derya Güç, Elif Boran, Arzum Tezcan, Elisa Tuana Köse)
Setler: 25-19, 25-23, 25-19
Süre: 88 dakika (25, 31, 32)
Voleybolda AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley 1. etap ilk maçında Karayolları, konuk ettiği Atlasglobal Yeşilyurt'u 3-0 yendi.
Karşılaşmanın rövanşı, 12 Aralık Perşembe günü İstanbul'da oynanacak.