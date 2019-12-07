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Voleybol: AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley

6 saat önce

Salon: Burhan Felek VoleybolHakemler: Serap Kuka, Uğur AteşBeylikdüzü Voleybol İhtisas: Tuğçe Atıcı, Merve Tanyel, Bahar Akbay, Elçin Rusut, Zekiye Ünal, Deniz Uyanık (Simay Kurt, İklimya Demir, Buse Kaygısız)Nilüfer Belediyespor: İkbal Albayrak, Buse Ünal, Rousseaux, Sabriye Dikmen,...

Voleybol: AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley, System.String[]

Salon: Burhan Felek Voleybol

Hakemler: Serap Kuka, Uğur Ateş

Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Tuğçe Atıcı, Merve Tanyel, Bahar Akbay, Elçin Rusut, Zekiye Ünal, Deniz Uyanık (Simay Kurt, İklimya Demir, Buse Kaygısız)

Nilüfer Belediyespor: İkbal Albayrak, Buse Ünal, Rousseaux, Sabriye Dikmen, Zhidkova, Hümay Topaloğlu (Aslı Tecimer, Elif Uzun, Seda Menekşe, Ceren Çınar, Buse Kayacan, Resmiye Çamak, Aybüke Özdemir)

Setler: 11-25, 11-25, 20-25

Süre: 67 dakika (20, 21, 26)

Voleybol AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley 1. etap ilk maçında Nilüfer Belediyespor, Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 3-0 yendi.

Karşılaşmanın rövanşı, 11 Aralık Çarşamba günü Bursa'da oynanacak.

Burhan Felek, Kaygısız, voleybol, Sigorta, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 06:42 Kaynak: AA
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