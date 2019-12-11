Voleybol: AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley

Salon: Burhan Felek
Hakemler: Ebru Ayata, Aylin Turnaoğlu
Türk Hava Yolları: Kingdon, Büşra Şahin, Havlickova, Buijs, Özgenur Yurtdagülen, Özge Kırdar Kinasts ( Berin Yıldırım, Şeyma Ercan, Nursevil Aydınlar Gökbudak, Aelbrecht, Ada Germen)
Beşiktaş: Ceyda Aktaş, Su Zent, Dilara Bilge, Mislina Kılıç, Büşra Kılıçlı, Arelya Karasoy (Merve Dalbeler, Fulden Ural, Doğa Topçiçek, Fatma Beyaz, İrem Çor)
Setler: 18-25, 25-17, 25-11, 27-25
Süre: 107 dakika (29, 26, 20, 32)
Voleybolda AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley 1. etap rövanş maçında Türk Hava Yolları, Beşiktaş'ı 3-1 yendi.
Turun ilk maçını da deplasmanda 3-0 kazanan Türk Hava Yolları, seride durumu 2-0'a getirdi ve final etabına yükseldi.