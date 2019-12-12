Voleybol: AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley - Son Dakika
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Voleybol: AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley

6 saat önce

Salon: Burhan FelekHakemler: Erdal Akıncı, Mehmet GülAtlasGlobal Yeşilyurt: Derya Güç, Gözde Dal, Buket Gülübay, Tuğba Şenoğlu, Koolhaas, Caratasu (Ayça Aykaç)Karayolları: Abbott, Ayçin Akyol, Merve Nezir, Tuğçe Ceyhan, Gerasymova, Elif Şahin (Gülçin Doğan, Burcu Yüzgenç, Kübra Kegan,...

Voleybol: AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley, System.String[]

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Erdal Akıncı, Mehmet Gül

AtlasGlobal Yeşilyurt: Derya Güç, Gözde Dal, Buket Gülübay, Tuğba Şenoğlu, Koolhaas, Caratasu (Ayça Aykaç)

Karayolları: Abbott, Ayçin Akyol, Merve Nezir, Tuğçe Ceyhan, Gerasymova, Elif Şahin (Gülçin Doğan, Burcu Yüzgenç, Kübra Kegan, Ezgi Akyaldız, Merve Atlıer)

Setler: 25-16, 25-15, 23-25, 25-18, 15-6

Süre: 116 dakika (22, 24, 32, 26, 12)

Voleybolda AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley 1. etap rövanş maçında AtlasGlobal Yeşilyurt, Karayolları'nı 3-1 mağlup etti.

İlk maçı Karayolları'nın 3-0 kazanmasından dolayı altın set oynandı.

AtlasGlobal Yeşilyurt, altın seti 15-6 kazanarak final etabına yükseldi.

Ayça Aykaç, Yeşilyurt, Sigorta, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 06:44 Kaynak: AA
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