Voleybol AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley B Grubu'nda oynanan maçlarda Eczacıbaşı VitrA, Kuzeyboru'yu 3-0, Aydın Büyükşehir Belediyespor da Karayolları'nı aynı skorla mağlup etti.
Bursa'da Cengiz Göllü Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmalarda, Eczacıbaşı VitrA, Kuzeyboru karşısında 25-22, 25-18, 25-21'lik setlerle mücadeleyi kazandı.
Aydın Büyükşehir Belediyespor da Karayolları'nı 25-17, 25-19, 25-21'lik setlerle yendi.
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2020 23:49 - Kaynak: AA
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