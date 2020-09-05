Voleybol AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley D Grubu'nda Çan Gençlik Kalespor, Sistem9 Yeşilyurt'u 3-1 mağlup etti.
Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmada Çanakkale temsilcisi, rakibine 25-23, 25-16, 20-25 ve 25-21'lik setlerle üstünlük sağladı.
Bu sonuçla Çan Gençlik Kalespor, grupta oynadığı ikinci maçında ilk galibiyetini aldı. Sistem9 Yeşilyurt ise birinci müsabakasında ilk mağlubiyetini yaşadı.
D Grubu'nda yarın Galatasaray HDI Sigorta-Sistem9 Yeşilyurt müsabakası oynanacak.
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2020 17:45 - Kaynak: AA
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