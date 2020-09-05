Voleybol AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley A Grubu'nda oynanan maçlarda İlbank, Nilüfer Belediyespor'u 3-1, VakıfBank da PTT'yi 3-0 mağlup etti.

A Grubu maçlarına ev sahipliği yapan TVF Başkent Voleybol Salonu'nda günün ilk maçında İlbank, Nilüfer Belediyespor ile karşılaştı. İlbank rakibini 25-20, 12-25, 25-15 ve 25-20'lik setlerle 3-1 yendi.

Günün diğer maçında ise VakıfBank, PTT'yi 11-25, 16-25 ve 17-25'lik setlerle 3-0 mağlup etti.