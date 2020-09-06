Voleybol: AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley

Voleybolda AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley A Grubu'nda oynadığı üç maçı da kazanan Vakıfbank, grubunu lider bitirdi.

A Grubu maçlarına ev sahipliği yapan TVF Başkent Voleybol Salonu'nda son maçlar oynandı.

Günün ilk maçında Vakıfbank, Nilüfer Belediyespor'u 25-15, 25-15 ve 25-20'lik setlerle 3-0 mağlup etti.

Günün diğer maçında ise PTT, İlbank'ı 25-14, 25-22 ve 35-33'lük setlerle 3-0 yendi.