Voleybol: AXA Sigorta Kupa Voley Erkekler

Voleybolda AXA Sigorta Kupa Voley Erkekler grup mücadelesi yarın oynanacak maçlarla başlayacak.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 4 grupta oynanacak maçların yarınki programı şöyle:
A Grubu (Burhan Felek-İstanbul)
15: 30 İstanbul Büyükşehir Belediyespor- İnegöl Belediyespor
18.30 Fenerbahçe HDI Sigorta-Altekma
B Grubu (Cengiz Göllü-Bursa)
16.00 Arkas Spor- Afyon Belediye Yüntaş
18.30 Bursa Büyükşehir Belediyespor- Tokat Belediye Plevne
C Grubu (Başkent-Ankara)
16.30 Galatasaray- Haliliye Belediyespor
18.30 Halkbank- Sorgun Belediyespor
D Grubu (Başkent-Ankara)
11.30 Ziraat Bankkart- Arhavi Voleybol
14.00 Spor Toto-Solhanspor
Haber Yayın Tarihi: 30.08.2020 10:59 - Kaynak: AA
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