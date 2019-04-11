Voleybol: Bayanlar 1. Lig

Voleybolda Bayanlar 1. Lig final etabı yarın Eskişehir'de başlayacak.

Voleybolda Bayanlar 1. Lig final etabı yarın Eskişehir'de başlayacak.



Ligde yarı final etabını gruplarında ilk iki sırada tamamlayan Sarıyer Belediyespor, Altınbaş Üniversitesi Yeşilyurt, PTT ve İlbank, Sultanlar Ligi'ne yükselebilmek için mücadele edecek.



Eskişehir'deki Yenikent Şehit Anıl Gül Spor Salonu'nda 3 gün sürecek final etabı sonunda ilk 2 sırada yer alan takımlar adını bir üst lige yazdıracak.



Final etabı maç programı şu şekilde:



Yarın:



16.00 Sarıyer Belediyespor-Altınbaş Üniversitesi Yeşilyurt



18.30 PTT-İlbank



13 Nisan Cumartesi:



14.00 Altınbaş Üniversitesi Yeşilyurt-PTT



16.30 İlbank-Sarıyer Belediyespor



14 Nisan Pazar:



14.00 İlbank-Altınbaş Üniversitesi Yeşilyurt



16.30 Sarıyer Belediyespor-PTT

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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