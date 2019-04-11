Voleybol: Bayanlar 1. Lig
1 saat önce
Voleybolda Bayanlar 1. Lig final etabı yarın Eskişehir'de başlayacak.
Voleybolda Bayanlar 1. Lig final etabı yarın Eskişehir'de başlayacak.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 12:59 Kaynak: AA
Ligde yarı final etabını gruplarında ilk iki sırada tamamlayan Sarıyer Belediyespor, Altınbaş Üniversitesi Yeşilyurt, PTT ve İlbank, Sultanlar Ligi'ne yükselebilmek için mücadele edecek.
Eskişehir'deki Yenikent Şehit Anıl Gül Spor Salonu'nda 3 gün sürecek final etabı sonunda ilk 2 sırada yer alan takımlar adını bir üst lige yazdıracak.
Final etabı maç programı şu şekilde:
Yarın:
16.00 Sarıyer Belediyespor-Altınbaş Üniversitesi Yeşilyurt
18.30 PTT-İlbank
13 Nisan Cumartesi:
14.00 Altınbaş Üniversitesi Yeşilyurt-PTT
16.30 İlbank-Sarıyer Belediyespor
14 Nisan Pazar:
14.00 İlbank-Altınbaş Üniversitesi Yeşilyurt
16.30 Sarıyer Belediyespor-PTT
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