Son Dakika Haberleri: Voleybol: Bayanlar 1. Lig

Voleybol: Bayanlar 1. Lig

1 saat önce

Voleybolda Bayanlar 1. Lig final etabı yarın Eskişehir'de başlayacak.

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Voleybolda Bayanlar 1. Lig final etabı yarın Eskişehir'de başlayacak.

Ligde yarı final etabını gruplarında ilk iki sırada tamamlayan Sarıyer Belediyespor, Altınbaş Üniversitesi Yeşilyurt, PTT ve İlbank, Sultanlar Ligi'ne yükselebilmek için mücadele edecek.

Eskişehir'deki Yenikent Şehit Anıl Gül Spor Salonu'nda 3 gün sürecek final etabı sonunda ilk 2 sırada yer alan takımlar adını bir üst lige yazdıracak.

Final etabı maç programı şu şekilde:

Yarın:

16.00 Sarıyer Belediyespor-Altınbaş Üniversitesi Yeşilyurt

18.30 PTT-İlbank

13 Nisan Cumartesi:

14.00 Altınbaş Üniversitesi Yeşilyurt-PTT

16.30 İlbank-Sarıyer Belediyespor

14 Nisan Pazar:

14.00 İlbank-Altınbaş Üniversitesi Yeşilyurt

16.30 Sarıyer Belediyespor-PTT
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 12:59 Kaynak: AA
Spor
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