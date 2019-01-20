Son Dakika Haberleri: Voleybol Bayanlar Bölgesel Basketbol Ligi Başladı

Voleybol Bayanlar Bölgesel Basketbol Ligi Başladı

1 saat önce

Türkiye Voleybol Federasyonu Bayanlar bölgesel lig maçları malatyada başladı.

Voleybol Bayanlar Bölgesel Basketbol Ligi Başladı, System.String[]
Türkiye Voleybol Federasyonu Bayanlar bölgesel lig maçları malatyada başladı.

Mercan Koleji Spor Kulübü, Malatya Masus Voleybol, Şanlıurfa GAP Spor ile Tunceli Munzur Üniversitesi takımlarının katıldığı grup musabakaları ilk gün çekişmeli geçti. İlk gün oynanan müsabakalarda Malatya Mercan Koleji, Tunceli Munzur Üniversitesini 3-0 mağlup ederek lige iyi başladı. Ligde şampiyonluk hedefi ile yola çıktıklarını ifade eden Mercan Koleji takımı antrenörleri Hayrullah Keleş ve Filiz Çetinkaya emin adımlarla şampiyonluğa ulaşacaklarını söylediler. Antrenörler, Malatya'da bayan voleybolunun en iyi seviyeye gelmesi için çaba göstereceklerini söyledi.

Bugün 17, 00'de Şanlıurfa GAP Spor ile karşı karşıya gelecek olan Mercan Koleji takımı, galip gelmesi durumunda takım finallerde Malatya'yı temsil edecek. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 01:53 Kaynak: İHA

Şanlıurfa, Türkiye Voleybol Federasyonu, Malatya, voleybol, Spor
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