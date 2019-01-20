Voleybol Bayanlar Bölgesel Basketbol Ligi Başladı
1 saat önce
Türkiye Voleybol Federasyonu Bayanlar bölgesel lig maçları malatyada başladı.
Türkiye Voleybol Federasyonu
Bayanlar bölgesel lig maçları malatyada başladı.
Mercan Koleji Spor Kulübü, Malatya
Masus Voleybol, Şanlıurfa
GAP Spor ile Tunceli Munzur Üniversitesi
takımlarının katıldığı grup musabakaları ilk gün çekişmeli geçti. İlk gün oynanan müsabakalarda Malatya Mercan Koleji, Tunceli Munzur Üniversitesini 3-0 mağlup ederek lige iyi başladı. Ligde şampiyonluk hedefi ile yola çıktıklarını ifade eden Mercan Koleji takımı antrenörleri Hayrullah Keleş ve Filiz Çetinkaya
emin adımlarla şampiyonluğa ulaşacaklarını söylediler. Antrenörler, Malatya'da bayan voleybolunun en iyi seviyeye gelmesi için çaba göstereceklerini söyledi.
Bugün 17, 00'de Şanlıurfa GAP Spor ile karşı karşıya gelecek olan Mercan Koleji takımı, galip gelmesi durumunda takım finallerde Malatya'yı temsil edecek. - MALATYA
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Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 01:53 Kaynak: İHA
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