Voleybol Bayanlar Bölgesel Ligi Tamamlandı
1 saat önce
Malatya'da yapılan Türkiye Voleybol Federasyonu Bayanlar Bölgesel lig maçları tamamlandı.
Malatya
'da yapılan Türkiye Voleybol Federasyonu
Bayanlar Bölgesel lig maçları tamamlandı. Rakibini 3-0 yenen Mercan Koleji Spor Kulübü, finallere katılmaya hak kazandı. Malatya Merkez
Spor Salonunda oynanan müsabakalara Malatya, Şanlıurfa
ve Tunceli
'den takımlar katıldı. Final müsabakasında Mercan Koleji Spor Kulübü, Masus Spor kulübünü 3-0 yenerek şampiyon olarak Türkiye finallerine gitme hakkı kazandı.
Kulüp başkanı Mehmet Mercan
ve Kulüp antrenörleri Filiz Çetinkaya
ile Hayrullah Keleş grubu şampiyon olarak tamamladıklarını belirterek hedeflerinin Malatya'ya 2.Lig'de Kadın Voleybol takımı kazandırmak olduğunu söylediler. - MALATYA
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 05:21 Kaynak: İHA
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