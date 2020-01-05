Voleybol camiası Tokyo 2020'ye odaklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Voleybol camiası Tokyo 2020'ye odaklandı - Son Dakika

Voleybol camiası Tokyo 2020'ye odaklandı

6 saat önce

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Kurtaran Mumcu, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2020 Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri'nde şampiyon olabilecek güce sahip olduğunu söyledi.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Kurtaran Mumcu, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2020 Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri'nde şampiyon olabilecek güce sahip olduğunu söyledi.

Ay-yıldızlı takım, Hollanda'da 7-12 Ocak'ta düzenlenecek elemelerde B Grubu'nda Almanya, Belçika ve Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek. Milliler, ilk 2'ye girerek gruptan çıkmaları durumunda A Grubu'nda yer alan ev sahibi Hollanda, Polonya, Bulgaristan ve Azerbaycan'dan biriyle yarı finalde karşılaşacak. Organizasyonu şampiyon tamamlayan takım, Tokyo 2020 vizesi elde edecek.

Kurtaran Mumcu, hazırlık süreci, turnuvadaki rakipler ve Tokyo 2020 hedefiyle ilgili AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Olimpiyatın en büyük hedefleri olduğunu aktaran Mumcu, 2012 Londra'ya katıldıktan sonra 2016 Rio'yu boş geçtiklerini hatırlattı.

"Olimpiyatlar bizim hayalimiz." diyen Mumcu, "Bu hayalimizi gerçekleştirmek istiyoruz. Tokyo 2020, bizim en büyük hedeflerimizden bir tanesi. Gidebileceğimizi düşünüyorum. Bunun için takımımızın gücü ve kapasitesi var." ifadelerini kullandı.

Ay-yıldızlı ekibin iyi bir hazırlık dönemi de geçirdiğini anlatan Kurtaran Mumcu, "İyi ve birbirine çok bağlı bir takımımız var. Antrenörümüz ve teknik ekibimiz iyi. Dünyada bazı ülkeler birkaç oyuncunun peşinden giderek netice alabiliyor. Biz de takım oyunu oynayarak ortaya iyi bir performans sergiliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Hollanda, Türkiye'nin gücünü biliyor"

Kurtaran Mumcu, ev sahipliğini Türkiye'ye kaptırmamak için Hollanda'nın çok mücadele ettiğini dile getirdi.

Mumcu, Türkiye'nin olimpiyat elemelerini düzenlemeye talip olduğunu ancak organizasyonun Hollanda'ya verildiğini belirterek, "Hollanda çok büyük emek harcayarak bu organizasyonu aldı. Biz de çok uğraştık ama CEV, bu organizasyonu Hollanda'ya verdi. Hollanda, Türkiye'nin gücünü biliyor. Burada oynamamak için ev sahipliğini aldılar. Bizim için fark etmez. Yurt dışında da bizim çok büyük bir seyirci kitlemiz var. Orada bizi yalnız bırakmayacaklarını düşünüyorum." açıklamasını yaptı.

Voleybol camiası Tokyo 2020'ye odaklandı

Hollanda, voleybol, Tokyo, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 11:16 Kaynak: AA
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