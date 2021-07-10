Voleybol: CEV 16 Yaş Altı Genç Kızlar Avrupa Şampiyonası

CEV 16 Yaş Altı Genç Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, 1. Grup'taki ilk maçında Polonya'yı 3-1 yendi.
Macaristan ve Slovakya'nın birlikte ev sahipliğini üstlendiği turnuvadaki ilk mücadelesinde Türkiye, Macaristan'ın Nyiregyhaza şehrinde Polonya ile karşılaştı.
Milli Takım, karşılaşmayı 25-22, 28-26, 18-25 ve 25-18'lik setlerle 3-1 kazandı.
Ay-yıldızlılar, grubundaki ikinci maçını yarın TSİ 16.00'da Çekya ile yapacak.
Kaynak: AA
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