Voleybol: CEV 16 Yaş Altı Genç Kızlar Avrupa Şampiyonası

CEV 16 Yaş Altı Genç Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, 1. Grup'taki dördüncü maçında Macaristan'ı 3-0 mağlup etti.

Macaristan ve Slovakya'nın birlikte ev sahipliğini üstlendiği turnuvadaki dördüncü mücadelesinde Türkiye, Macaristan ile karşılaştı.

Milli Takım, karşılaşmayı 25-17, 25-21 ve 25-18'lik setlerle 3-0 kazandı.

Grubunda daha önce Polonya ve Çekya'yı yenip, Rusya'ya kaybeden ay-yıldızlı ekip, beşinci maçını ise 15 Temmuz Perşembe günü TSİ 16.00'da Belçika ile oynayacak.