Voleybol: CEV 17 Yaş Altı Genç Erkekler Avrupa Şampiyonası

2021 CEV 17 Yaş Altı Genç Erkekler Avrupa Şampiyonası 1. Grup'taki ikinci maçında Türkiye, Slovenya'ya 3-0 mağlup oldu.
Arnavutluk'un Tiran şehrinde düzenlenen turnuvadaki ikinci mücadelesinde Türkiye, Slovenya ile karşılaştı.
Milli Takım, karşılaşmayı 25-22, 28-26 ve 25-22'lik set sonuçlarıyla kaybetti.
Gruptaki ilk maçında da dün Letonya'ya 3-2 mağlup olan milliler, üçüncü maçını yarın TSİ 16.00'da Rusya ile yapacak.
Kaynak: AA
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