Voleybol: CEV 17 Yaş Altı Genç Erkekler Avrupa Şampiyonası

2021 CEV 17 Yaş Altı Genç Erkekler Avrupa Şampiyonası 1. Grup'taki ikinci maçında Türkiye, Slovenya'ya 3-0 mağlup oldu.

Arnavutluk'un Tiran şehrinde düzenlenen turnuvadaki ikinci mücadelesinde Türkiye, Slovenya ile karşılaştı.

Milli Takım, karşılaşmayı 25-22, 28-26 ve 25-22'lik set sonuçlarıyla kaybetti.

Gruptaki ilk maçında da dün Letonya'ya 3-2 mağlup olan milliler, üçüncü maçını yarın TSİ 16.00'da Rusya ile yapacak.