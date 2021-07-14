Voleybol: CEV 17 Yaş Altı Genç Erkekler Avrupa Şampiyonası

2021 CEV 17 Yaş Altı Genç Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası 1. Grup'taki dördüncü maçında Türkiye, Arnavutluk'u 3-0 yendi.

Arnavutluk'un Tiran şehrinde düzenlenen turnuvadaki dördüncü mücadelesinde Türkiye, Arnavutluk ile karşılaştı.

Milli Takım, karşılaşmayı 25-12, 25-6 ve 25-9'luk set sonuçlarıyla kazandı.

İlk maçında Letonya'ya 3-2, ikinci maçında Slovenya'ya 3-0, üçüncü maçında ise Rusya'ya 3-0 mağlup olan milliler ilk galibiyetini alırken, gruptaki beşinci ve son maçını yarın TSİ 18.30'da Belçika ile yapacak.