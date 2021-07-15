Voleybol: CEV 17 Yaş Altı Genç Erkekler Avrupa Şampiyonası

2021 CEV 17 Yaş Altı Genç Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası 1. Grup'taki beşinci maçında Türkiye, Belçika'ya 3-0 yenildi.
Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen turnuvadaki son mücadelesinde ay-yıldızlılar, Belçika ile karşılaştı.
Milli Takım, karşılaşmayı 25-22, 32-30 ve 25-15'lik set sonuçlarıyla kaybetti.
Gruptaki tek galibiyetini Arnavutluk karşısında alan milliler, 5. sırada kendisine yer bularak elendi.
Kaynak: AA
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