Voleybol: CEV 17 Yaş Altı Genç Erkekler Avrupa Şampiyonası

Gruptaki tek galibiyetini Arnavutluk karşısında alan milliler, 5. sırada kendisine yer bularak elendi.

Milli Takım , karşılaşmayı 25-22, 32-30 ve 25-15'lik set sonuçlarıyla kaybetti.

Arnavutluk'un başkenti Tiran 'da düzenlenen turnuvadaki son mücadelesinde ay-yıldızlılar, Belçika ile karşılaştı.

2021 CEV 17 Yaş Altı Genç Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası 1. Grup'taki beşinci maçında Türkiye , Belçika 'ya 3-0 yenildi.

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