Voleybol: CEV Avrupa Altın Ligi

Salon: Desportivo Municipal de Santo Tirso

Hakemler: Pedro Lopes Pinto (Portekiz), Dominik Biegajlo (İngiltere)

Çekya: Vasina, Patocka, Finger, Galabov, Sedlacek, Bartunek (Monik, Hadrava, Spulak, Adam Bartos, Michalek, Pavel Bartos)

Türkiye: Oğuzhan Karasu, Murat Yenipazar, Burak Güngör, Bedirhan Bülbül, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu (Beytullah Hatipoğlu, Ahmet Tümer, Efe Mandıracı, Kaan Gürbüz, Mustafa Cengiz, Arda Bostan)

Setler: 18-25, 14-25, 25-19, 20-25

Süre: 98 dakika (23, 22, 26, 27)

A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi C Grubu 6. ve son maçında Çekya'yı 3-1 yenerek, grubunu namağlup lider tamamladı.

Grupta çıktığı 6 maçı da kazanarak büyük bir başarıya imza atan ay-yıldızlı takım, bu karşılaşmalarda rakiplerine sadece iki set verdi.

A Milli Takım, 19-20 Haziran'da düzenlenecek Avrupa Altın Ligi Dörtlü Final organizasyonunda ev sahibi Belçika'nın yanı sıra Estonya ve Ukrayna ile mücadele edecek.