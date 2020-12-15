Voleybol: CEV Challenge Kupası

Voleybolda Erkekler CEV Challenge Kupası son 16 turunda İsveç'in Sollentuna Volley takımını 3-0 mağlup eden Fransa ekibi AS Cannes VB, çeyrek finale yükseldi.
Başkent Ankara'daki TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanan maçı baştan sona üstün götüren AS Cannes VB, 1 saat 8 dakika süren mücadelenin ardından rakibini 25-20, 25-18 ve 25-18'lik setlerle 3-0 mağlup ederek turnuvada son 8 takım arasına kaldı.
AS Cannes, Halkbank ile Sport Lisboa e Benfica arasında bugün oynanacak karşılaşmanın galibiyle yarın 17.30'da çeyrek finalde karşılaşacak.
- Kaynak: AA
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