Voleybol: CEV Challenge Kupası

Salon: TVF Başkent
Hakemler: Lemonia Moula (Yunanistan), Mirko Jankovic (Sırbistan)
Halkbank: Berger, Faik Samed Güneş, Hernandez, Gökhan Gökgöz, Oğuzhan Karasu, Walsh ( Volkan Döne, Caner Ergül, Aslan Ekşi, Efe Bayram, Ediz Kaan Fırıncıoğlu)
AS Cannes VB: Averill, Williams, Klyamar, Koncilja, Gelinski, Aciobanitei (Mouiel, Lacassie, Rodriguez, Liot)
Setler: 25-18, 25-21, 22-25, 25-19
Süre: 113 dakika (22, 34, 30, 27 )
Voleybolda Erkekler CEV Challenge Kupası çeyrek finalinde Fransa'nın AS Cannes VB takımını 3-1 mağlup eden Halkbank, üst tura yükseldi.
Halkbank, İtalya ekibi Allianz Powervolley ile 24 Şubat'ta yarı final maçına çıkacak.
- Kaynak: AA
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