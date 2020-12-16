Voleybol: CEV Challenge Kupası

Halkbank, İtalya ekibi Allianz Powervolley ile 24 Şubat'ta yarı final maçına çıkacak.

Voleybolda Erkekler CEV Challenge Kupası çeyrek finalinde Fransa 'nın AS Cannes VB takımını 3-1 mağlup eden Halkbank, üst tura yükseldi.

Son Dakika: Türkiye'de 16 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 240 kişi vefat etti, 29 bin 718 yeni vaka tespit edildi

Esra Erol'un programında bir skandal daha! Çocuğunun yasak aşkından olduğunu öğrenince sevinç çığlığı attı