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Voleybol: CEV Erkekler Challenge Kupası
6 saat önce
Spor Toto Erkek Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 8'li final turu ilk maçında konuk olduğu Polonya temsilcisi Aluron Virtu'ya 3-0 yenildi.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 09:38 Kaynak: AA
Spor Toto Erkek Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 8'li final turu ilk maçında konuk olduğu Polonya temsilcisi Aluron Virtu'ya 3-0 yenildi.
Dabrowa Gornicza kentiyle aynı adı taşıyan spor salonunda oynanan karşılaşmada 25-13, 25-11 ve 25-19'luk setlerle 3-0 galip gelen ev sahibi takım, üst tura yükselmek için avantaj yakaladı.
Çeyrek finale yükselecek takım, 12 Şubat'ta Ankara'da oynanacak rövanşın ardından belli olacak.
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