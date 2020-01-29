Voleybol: CEV Erkekler Challenge Kupası - Son Dakika
Son Dakika Spor Voleybol: CEV Erkekler Challenge Kupası - Son Dakika Spor

Voleybol: CEV Erkekler Challenge Kupası

6 saat önce

Spor Toto Erkek Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 8'li final turu ilk maçında konuk olduğu Polonya temsilcisi Aluron Virtu'ya 3-0 yenildi.

Voleybol: CEV Erkekler Challenge Kupası, System.String[]

Spor Toto Erkek Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 8'li final turu ilk maçında konuk olduğu Polonya temsilcisi Aluron Virtu'ya 3-0 yenildi.

Dabrowa Gornicza kentiyle aynı adı taşıyan spor salonunda oynanan karşılaşmada 25-13, 25-11 ve 25-19'luk setlerle 3-0 galip gelen ev sahibi takım, üst tura yükselmek için avantaj yakaladı.

Çeyrek finale yükselecek takım, 12 Şubat'ta Ankara'da oynanacak rövanşın ardından belli olacak.

voleybol, Polonya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 09:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Hakan Çalhanoğlu: Zlatan Ibrahimovic, İbrahim Tatlıses'i çok seviyor
Koronavirüs nedeniyle Dünya Salon Atletizm Şampiyonası ertelendi Emre Mor'den Falcao'ya olay sözler: İşine bak Antalyaspor, Arda Turan'ı istiyor

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2020 03:55:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Voleybol: CEV Erkekler Challenge Kupası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]