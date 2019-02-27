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Voleybol: Cev Erkekler Şampiyonlar Ligi

1 saat önce

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 6. ve son maçında Rusya temsilcisi Zenit Kazan'a deplasmanda 3-0 mağlup olarak turnuvadan elendi.

Voleybol: Cev Erkekler Şampiyonlar Ligi, System.String[]
Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 6. ve son maçında Rusya temsilcisi Zenit Kazan'a deplasmanda 3-0 mağlup olarak turnuvadan elendi.

Kazan kentinde oynanan maçı ev sahibi ekip, 25-14, 25-22 ve 28-26'lık setlerle 3-0 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı.

A Grubu'nu 8 puanla ikinci sırada bitiren Halkbank, en iyi 3 ikinci arasında yer alamadı ve organizasyona veda etti.

CEV Şampiyonlar Ligi'nde gruplarında ilk sırayı alan 5 takım ile en iyi 3 ikinci, çeyrek finale yükselecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 08:52 Kaynak: AA

Rusya Federasyonu, voleybol, Yenikadinda Gösterme, Spor
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