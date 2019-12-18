Voleybol: CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi - Son Dakika
Son Dakika Spor Voleybol: CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi - Son Dakika Spor

Voleybol: CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi

6 saat önce

Salon: TVF BaşkentHakemler: Sabine Witte (Almanya), Vladimir Simonovic (Sırbistan)Halkbank: Bahov, Faik Samed Güneş, Seganov, Efe Bayram, Hakkı Çapkınoğlu, Metin Toy (Volkan Döne, Hasan Yeşilbudak, Abdullah Çam, Orçun Ergün, Gökhan Gökgöz)Zenit Kazan: Butko, Ngapeth, Likhosherstov,...

Voleybol: CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi, System.String[]

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Sabine Witte (Almanya), Vladimir Simonovic (Sırbistan)

Halkbank: Bahov, Faik Samed Güneş, Seganov, Efe Bayram, Hakkı Çapkınoğlu, Metin Toy ( Volkan Döne, Hasan Yeşilbudak, Abdullah Çam, Orçun Ergün, Gökhan Gökgöz)

Zenit Kazan: Butko, Ngapeth, Likhosherstov, Sokolov, Mikhailov, Volvich (Golubev, Voronkov, Surmachevskiy, Alekno, Zemchenok, Krotkov)

Setler: 26-24, 23-25, 20-25, 22-25

Süre: 116 dakika (30, 30, 25, 31)

Voleybolda CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi C Grubu 3. hafta maçında Halkbank, konuk ettiği Rusya temsilcisi Zenit Kazan'a 3-1 yenildi.

Gökhan Gökgöz, Volkan Döne, Zenit, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 08:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Karamollaoğlu: Libya'da silahlı birlik bulundurmanın doğru olabileceğine inanıyoruz
CHP'den gaziler için "emeklilik" önerisi Darp edildiği mekana geri geldi, kurşun yağdırdı! O anlar kamerada El Clasico, golsüz eşitlikle sona erdi

Son Dakika Haberleri
02:23 Dinamo Sassari 92-89 Türk Telekom - Son Dakika Spor
02:18 Casademont Zaragoza 80-73 Beşiktaş Sompo Sigorta - Son Dakika Spor
01:38 Maurizio Sarri'den Merih Demiral'a övgü; "Vazgeçemezsiniz" - Son Dakika Spor
01:38 Cenk Tosun penaltı kaçırdı, Çağlar Söyüncü sevindi... - Son Dakika Spor
01:20 İngiltere Lig Kupası'nda yarı finalistler belirlendi - Son Dakika Spor
00:10 El Clasico, golsüz eşitlikle sona erdi - Son Dakika Spor
22:28 Ronaldo'dan yer çekimine meydan okuyan gol - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2019 03:31:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Voleybol: CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]