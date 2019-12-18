Voleybol: CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi

Salon: TVF Başkent
Hakemler: Sabine Witte (Almanya), Vladimir Simonovic (Sırbistan)
Halkbank: Bahov, Faik Samed Güneş, Seganov, Efe Bayram, Hakkı Çapkınoğlu, Metin Toy ( Volkan Döne, Hasan Yeşilbudak, Abdullah Çam, Orçun Ergün, Gökhan Gökgöz)
Zenit Kazan: Butko, Ngapeth, Likhosherstov, Sokolov, Mikhailov, Volvich (Golubev, Voronkov, Surmachevskiy, Alekno, Zemchenok, Krotkov)
Setler: 26-24, 23-25, 20-25, 22-25
Süre: 116 dakika (30, 30, 25, 31)
Voleybolda CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi C Grubu 3. hafta maçında Halkbank, konuk ettiği Rusya temsilcisi Zenit Kazan'a 3-1 yenildi.