Voleybol: CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi
26.01.2021 21:45
Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. etap mücadelesinde Belçika temsilcisi Lindemans'ı 3-0 mağlup etti.
Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. etap mücadelesinde Belçika temsilcisi Lindemans'ı 3-0 mağlup etti.
Polonya'nın Belchatow kentindeki Energia Belchatow Spor Salonu'nda oynanan maçı sarı-lacivertli ekip, 25-14, 25-19 ve 25-19'luk setlerle kazandı.
Fenerbahçe HDI Sigorta, ikinci maçında yarın ev sahibi ülkenin Grupa Azoty Zaksa takımıyla TSİ 22.30'da karşılaşacak.
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