Voleybol: CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi
28.01.2021 00:09
Voleybol CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi 4. turunun Polonya'da düzenlenen A Grubu ikinci etap mücadelesinde Fenerbahçe HDI Sigorta, ev sahibi ülkenin Grupa Azoty Zaksa takımına 3-0 yenildi.
Voleybol CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi 4. turunun Polonya'da düzenlenen A Grubu ikinci etap mücadelesinde Fenerbahçe HDI Sigorta, ev sahibi ülkenin Grupa Azoty Zaksa takımına 3-0 yenildi.
Belchatow kentindeki Energia Belchatow Spor Salonu'nda oynanan maçı sarı-lacivertli ekip, 23-25, 18-25 ve 18-25'lik setlerle kaybetti.
Fenerbahçe HDI Sigorta, üçüncü ve son maçında yarın ev sahibi ülkeden PGE Skra ile TSİ 20.00'de karşılaşacak.
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