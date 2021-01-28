Voleybol CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi 4. turunun Polonya'da düzenlenen A Grubu ikinci etap mücadelesinde Fenerbahçe HDI Sigorta, ev sahibi ülkenin PGE Skra takımına 3-1 yenildi.
Belchatow kentindeki Energia Belchatow Spor Salonu'nda oynanan maçı sarı-lacivertli ekip, 25-22, 20-25, 18-25 ve 20-25'lik setlerle kaybetti.
İki etapta oynadığı 6 maçtan ikisini kazanan ve grubunda üçüncü sırada yer alan sarı-lacivertli ekip, çeyrek final bileti alamadı.
Karşılaşmalar sonucunda 5 grubun birincileri ile en iyi 3 grup ikincisi çeyrek finale çıkıyor.
Kaynak: AA
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