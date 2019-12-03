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Voleybol: CEV Kadınlar Challenge Kupası

6 saat önce

Salon: Burhan FelekHakemler: Danika Viktorini-Lisa (Slovakya), Kristjen Vanevski (Estonya)Türk Hava Yolları: Şeyma Ercan, Büşra Şahin, Havlickova, Buijs, Aelbrecht, Özge Kırdar (Berin Yıldırım, Nur Sevil Aydınlar Gökbudak, Yasemin Özel, Ceylan Arısan)Ibsa CV CCO 7 Palmas: Rodrigues,...

Voleybol: CEV Kadınlar Challenge Kupası, System.String[]

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Danika Viktorini-Lisa (Slovakya), Kristjen Vanevski (Estonya)

Türk Hava Yolları: Şeyma Ercan, Büşra Şahin, Havlickova, Buijs, Aelbrecht, Özge Kırdar ( Berin Yıldırım, Nur Sevil Aydınlar Gökbudak, Yasemin Özel, Ceylan Arısan)

Ibsa CV CCO 7 Palmas: Rodrigues, Manzano, Gadelha, Mercado, Brun, Alanso, (Hernandez, Plasencia, Martin, Folguiera)

Setler: 25-22, 25-21, 25-15

Süre: 69 dakika (25, 24, 20)

Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 16'lı final turu ilk maçında konuk ettiği İspanya temsilcisi Ibsa CV CCO 7 Palmas'ı 3-0 yendi.

Takımlar arasındaki anlaşma gereği rövanş karşılaşması yarın saat 16.30'da Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak.

Berin Yıldırım, Ceylan Arısan, Slovakya, voleybol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 06:20 Kaynak: AA
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